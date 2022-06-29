Украина делает все возможное для того, чтобы сдержать российских оккупантов и обеспечить безопасность Европе. Полномасштабное нападение России на Украину ярко показало – ЕС без Украины невозможен, ведь наш народ показал незаурядную решимость стать стеной, о которую разобьется российская армия.

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План для вступления Украины в ЕС

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам, наша задача заключается не только в победе над российскими оккупантами, а и в том, чтобы не терять связь с ЕС. Так, в условиях войны очень сложно думать о реформах, но Украина будет делать все для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.

Он сообщил, что провел совещание, на котором были представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Совместными усилиями они наработают дальнейшие шаги, которые необходимо сделать Украине.

У государства будет соответствующий документ – четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и любая гражданка Украины: что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы выполнили свою часть работы на пути к Евросоюзу. Уже 1 июля этот документ будет представлен,

- пообещал Зеленский.

Сотрудничество Украины с ЕС

Европа решила ввести транспортный безвиз с Украиной. Соответствующее соглашение было подписано во французском Лионе.

Также Европейский Союз объявил о выделении помощи Украине на 9 миллиардов, ведь из-за войны у нашей страны есть большие экономические трудности.

Смотрите видео обращения Зеленского к народу Украины