Ракету збили над морем

У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що ворог намагався завдати ракетного удару по Одещині з літака Су-35.

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Повідомляється, що з напрямку Чорного моря було випущено ракету повітряного базування Х-31. На щастя, силами протиповітряної оборони ракету було ліквідовано над морем.

Зауважимо, що жителі Одещини близько 16 години інформували про звуки вибухів. Повідомлялося про те, що, ймовірно, спрацювали підрозділи ППО.

росія вночі намагалася атакувати Одеську область

У ніч проти 6 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Близько 3 ночі з'явилася інформація про звуки вибухів в Одесі. Повідомлялося, що на узбережжі міста могла працювати ППО.

Слід додати, що росія не припиняє атакувати Одещину та інші регіони після серії терактів. Один з таких 1 липня російські окупанти вчинили саме в Одеській області.

У ніч проти 1 липня російські окупанти завдали авіаудару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одещини. Вони випустили по селу Сергіївка відразу 3 старі радянські ракети X-22. Ворог бив зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 з боку Чорного моря.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що станом на 5 липня через атаку росії загинула 21 людина. Внаслідок кривавого удару окупантів було поранено 39 осіб. Братчук повідомив, що 29 людей, серед яких – четверо дітей, досі залишаються у лікарнях.

Після обстрілу в ОК "Південь" повідомляли, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями ракет у Сергіївці. Через це люди практично не мали часу, щоб пройти в укриття.

Згодом перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що жоден із жителів зруйнованої багатоповерхівки не зійшов в укриття.

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