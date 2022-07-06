Як заявили в Угрупуванні Об'єднаних сил, повідомлення, яке поширюють російські пропагандисти, не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком.

Важливо По різних цілях одночасно: ЗСУ поділилися кадрами нічних ударів з HIMARS по ворогу на Запоріжжі

Там додали, що реактивні системи HIMARS, надані американськими партнерами, постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

Як це прокоментували у Міноборони

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону наголосила, що ворог намагається видати бажане за дійсне.

Можливо, інформація, що ЗСУ використовують HIMARS, призвела до паніки у російському суспільстві. Тому їхні інформаційники порадили подати дані про нібито знищення HIMARS,

– пояснила Маляр.

Вона додала, що така брехня націлена на внутрішній російський ринок.

Все, що треба знати про HIMARS в Україні

Перша партія із чотирьох HIMARS прибула в Україну ще наприкінці червня. Наступна порція ракетних систем очікується у середині липня. За допомогою цієї потужної зброї Збройні Сили України вже знищили кілька командних пунктів та великих складів із боєприпасами у тилу противника.

РСЗВ можуть використовувати весь спектр ракет боєприпасів MLRS:

некеровані реактивні снаряди, що несуть касетні боєприпаси, міни або "розумні" бомби;

керовані касетні боєприпаси;

керовані ракети малої та середньої дальності;

балістична ракета середньої дальності MGM-140 ATACMS, бойовий радіус якої становить 300 кілометрів.