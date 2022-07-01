Ворог завдав ракетного удару зі стратегічної авіації Росії літаків Ту-22 з боку Чорного моря. Відомо, що одна ракета влучила у дев'ятиповерхівку. Обстріл стався близько 1 години ночі.

Детальніше Загиблих вже 14, а постраждалих – 30: на Одещині продовжують розбирати завали дев'ятиповерхівки

Спочатку була інформація, загалом було випущено дві ракети, і друга влучила у базу відпочинку. Однак згодом в оперативному командуванні "Південь" уточнили дані, вказавши на те, що загалом було випущено три ракети Х-22. Відтак ще два ворожі снаряди влучили у дві бази відпочинку.

Звідки прилетіли ракети

За попередніми даними, ці літаки стартували з території Росії, після чого через окупований Крим залітали в повітряний простір над Чорним морем, звідки й завдавали ракетних ударів.

Які ракети використав ворог

Для обстрілів російські окупанти використовують ракети Х-22. Їх було розроблено ще в радянські часи. Вона доволі потужна та швидкісна.

"Вночі ворог вдарив потужними ракетами Х-22 радянського зразка. Лише бойова частина такої ракети важить майже тонну. І таких ракет у ворога багато. і він буде продовжувати бити по мирному населенню, по цивільних об'єктах", – переконаний речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Для прикладу, саме ракетою Х-22 вони завдали удару по Кременчуку, влучивши в торговельно-розважальний центр. А напередодні, 30 червня, дві російські ракети Х-31 влучили в прибережну зону в Одеській області.

Щодо обстрілу, то внаслідок удару по багатоповерхівці вже відомо про 14 загиблих. Ще 30 осіб постраждало. Рятувальники дістали з-під завалів 7 осіб, троє з яких – діти. Внаслідок ракетного удару по базі відпочинку загинуло троє людей, серед них одна дитина.

Росія завдала прицільного удару по Драмтеатру в Маріуполі – про нові докази дивіться на відео