Люди не спустились у сховище під час тривоги

Про це повідомив перший заступний міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, передає 24 канал. За словами Єніна про ракетну загрозу жителів повідомили за 8 – 10 хвилин до вибуху.

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Сигнал повітряної тривоги було оголошено за 8 – 10 хвилин до прильоту крилатої ракети. Водночас на превеликий жаль, жодна людина зі сумнонозвісної багатоповерхівки не вийшла в укриття під час повітряної тривоги,

– зазначив Єнін.

Єнін додав, що розуміє, наскільки складно прокидатись вночі і, що українці уже звикли до подібних ситуацій. Водночас саме пильність допомогає зберегти життя, а тому не варто ігнорувати сигнали повітряної небезпеки.

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Близько 1:00 ночі ворог трьома ракетами поцілив у село Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.

Ракети потрапили у багатоповерхівку та 2 бази відпочинку. Станом на вечір 1 липня кількість загиблих – 21, ще 39 осіб – постраждали.

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У Кремлі після пів дня мовчанки таки відреагували на власний кривавий злочин, сказавши, що "не стріляють по мирних" – це уже звична тактика для росіян.

Водночас у Євросоюзі чудово розуміють, що путінський режим атаку цивільне населення України це навмисно. Зокрема, у ЄС вимагають від Росії негайно припинити напади на мирних жителів.

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