Люди не спустились в укрытие во время тревоги

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, передает 24 канал. По словам Енина о ракетной угрозе жителей сообщили за 8 – 10 минут до взрыва.

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Сигнал воздушной тревоги был объявлен за 8 – 10 минут до прилета крылатой ракеты. В то же время к большому сожалению, ни один человек со знаменитой многоэтажкой не вышел в укрытие во время воздушной тревоги,

– отметил Енин.

Енин добавил, что понимает, насколько сложно просыпаться ночью и что украинцы уже привыкли к подобным ситуациям. В то же время, именно бдительность помогает сохранить жизнь, а потому не стоит игнорировать сигналы воздушной опасности.

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Около 1:00 враг тремя ракетами попал в село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. По состоянию на вечер 1 июля количество погибших – 21, еще 39 – пострадали.

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В Кремле после полудня молчания таки отреагировали на собственное кровавое преступление, сказав, что "не стреляют по мирным" – это уже привычная тактика для россиян.

В то же время в Евросоюзе прекрасно понимают, что путинский режим атакует гражданское население Украины это намеренно. В частности, в ЕС потребовали от России немедленно прекратить нападения на мирных жителей.

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