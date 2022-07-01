Россия разрушила многоэтажку и две базы отдыха
Российские военные из стратегических бомбардировщиков Ту-22 выпустили по Одесской области три ракеты X-22. Именно такими ракетами оккупанты ударили по Кременчугу, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек.
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Войска агрессора ударили по объектам гражданской инфраструктуры в Одесской области, в результате чего жертвами стали мирные люди. Одна российская ракета попала в 9-этажку. Остальные две попали в две базы отдыха.
Последствия ракетного удара по Одесской области
По состоянию на 08:30 утра сообщалось, что жертвами атаки России стали 18 человек, из которых сразу трое детей. В результате обстрела пострадал 31 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина.
Из-под завалов были спасены 8 человек, из них три ребенка. Спасатели с ночи разбирают завалы, под которыми оказались люди. Ракетный удар россиян нанес значительные разрушения зданиям. На месте трагедии сплошная разруха, о чем свидетельствуют жуткие фото и видео.
Фото последствий ракетного удара по Одесской области 1 июля / Фото ГСЧС и ОП
Спасатели разбирают завалы после ракетного удара России
Россия нанесла авиаудар по Одесчине: что известно
- Российские военные в ночь на 1 июля в очередной раз атаковали Одесскую область. Обстрел Белгород-Днестровского района произошел около 1 часа ночи. Под огнем оккупантов оказалось село Сергеевка.
- В результате ракетных ударов здания подверглись серьезным разрушениям, а под завалами оказались мирные люди. Сообщалось, что возник огонь в магазине, пристроенном к многоэтажке.
- Враг нанес ракетный удар со стратегической авиации со стороны Черного моря.
- В Офисе Президента уже отреагировали на циничный обстрел со стороны российских оккупантов. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что ракетный удар по Одесчине – это террор.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате ракетных обстрелов Одесчины погиб 10-летний мальчик. Также ранения получили двое детей – 4 и 17 лет.
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