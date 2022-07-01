Об этом сообщили в ГСЧС Украины. В ведомстве подчеркнули, что спасательные работы продолжаются.

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Число жертв возросло до 14 человек

Спасатели добавили, что по состоянию на 06:00 известно о 14 людях, погибших в результате ракетного удара. Еще 30 пострадали, среди них – 3 детей. Сотрудники ГСЧС из-под завалов смогли спасти 7 человек, в том числе 3 детей.

Напомним, что ракетный удар враг нанес по Белгород-Днестровскому району около 01:00. Оккупанты попали в девятиэтажный дом. В результате атаки здание подверглось частичному разрушению. Кроме того, возник огонь в магазине, пристроенном к многоэтажке.