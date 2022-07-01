Сейчас уже известно о минимум десяти взрывах, которые прогремели в течение 25 минут. Тревога там началась в 05:04, а завершилась примерно через 50 минут.

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Тревога была только в двух областях

Взрывы слышали в разных районах Николаева и неизвестно, что служило причиной этих звуков. Однако часть из них могла быть работой противовоздушной обороны. Также начали гудеть сирены после 5 часов утра только в Запорожской области. В других регионах не предупреждали об угрозе удара с неба.

Всегда на карте "покрасневшей" Луганщина. Однако там тревога не завершается уже с апреля.