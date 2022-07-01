Наразі вже відомо про щонайменше десять вибухів, які пролунали протягом 25 хвилин. Тривога там почалася о 05:04, а завершилася приблизно через 50 хвилин.

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Тривога була лише у двох областях

Вибухи чули в різних районах Миколаєва й наразі невідомо, що слугувало причиною цих звуків. Однак, частина з них могла бути роботою протиповітряної оборони. Також почали гудіти сирени після 5 години ранку лише в Запорізькій області. В інших регіонах не попереджали про загрозу удару з неба.

Завжди на карті "почервонілою" є Луганщина. Проте там тривога не завершується вже від квітня.