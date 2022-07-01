Трагічну інформацію оприлюднив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Про це він написав орієнтовно о 01:50 1 липня.
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Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі,
– написав Братчук.
Також речник Одеської ОВА запевнив, що всі деталі повідомить згодом.
Суспільне повідомило, що, за інформацією ОК "Південь", є влучання російської ракети в Одеській області та загиблі. Проте інформацію ще уточнювали.
Натомість, очевидці у соцмережах пишуть, що "проліт" відбувся в курортному селищі Сергіївка. Однак наразі підтвердженої офційно інформації немає.
Варто пригадати, що повітряну тривогу в місті оголосили в 00:10 1 липня, відбій був тільки о 00:57. Тобто повітряна тривога тривала майже годину. Коли був сам "приліт" наразі влада не повідомляла.
Атаки на Одещину: що відомо
- 29 червня російські окупанти запустили по Одещині 6 ракет. На щастя, 1 знищила наша система ППО над Одеським районом. Натомість інші 5 – атакували чорноморське узбережжя в Ізмаїльському районі. Оперативне командування "Південь" запевнило, що тільки завдяки обмеженню на використання берегової смуги ушкодження мінімізовано та немає жертв.
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