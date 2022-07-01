Ще одна ракета влучила в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Удару завдали з боку Чорного моря літаками стратегічної авіації Росії.

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Скільки поранених в атакованій багатоповерхівці

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що "приліт" був у 9-поверхівку. Одразу почалася пожежа в прибудованому до будинку магазині. Спершу повідомляли, що кількість загиблих менша. Допомога медиків знадобилася 7 людям, серед яких 3 дитини.

Цей обстріл в ефірі Національного телемарафону прокоментував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він сказав, що станом на 3 годину ночі службовці ДСНС продовжують працювати на місці ударів. Вони гасили пожежу, а зараз ще проводять пошуково-рятувальні роботи. "Маємо надію, що всі люди, які перебувають під завалами, залишаються живими. Сподіваюся цифра загиблих і поранених не зміниться. Хоча розуміємо реалії", – зазначив речник.

У соцмережах пишуть, що удар по будинку трапився в одному з курортних селищ. Проте наразі офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Триває рятувальна операція. Розумію, що все вже написали, скоригувати ворожий удар. Сподіваюся, що сьогодні (повторних – 24 канал) ударів не буде,

– підсумував Братчук.

Він зазначив, що публікування локації та фото влучань є інформаційним мародерством. Однак, це протягом однієї години поширили одразу кілька місцевих телеграм-каналів.

Що відомо про удар по Білгород-Дністровському районі

Щодо атаки по базі відпочинку, то поки невідомо, чи є там постраждалі. Там пожежі не було, проте рятувальники теж уже почали розбирати завали. Усі деталі пообіцяли повідомити згодом.