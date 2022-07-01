Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что в Кремле продолжают использовать свою привычную тактику. Речь идет о терроре, которому предшествуют якобы "акты доброй воли".

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Сначала прикрываются миром, а потом атакуют

Враг сначала пытается скрыть все свои военные действия за условным миром. Например, вчера уход с острова Змеиный оккупанты назвали "актом доброй воли". Сегодня же российские военные нанесли ракетные удары по Одесчине.

Кирилл Тимошенко также сообщил, куда именно попал враг. Отметим, что эту информацию во время телемарафона пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук не уточнял. Как рассказал заместитель главы ОП, враг выпустил сразу три ракеты по селу Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе. Он попал в девятиэтажку, а также две базы отдыха.

Россияне попали в базы отдыха в Одесской области: смотрите видео

Также он сообщил актуальную информацию о жертвах и пострадавших в результате ракетных ударов. По состоянию на 08:30 известно о 18 погибших, в том числе 2 детях. Также 30 человек получили ранения.

Последствия ракетного удара по Одесчине 1 июля / Фото с телеграма Кирилла Тимошенко

Последствия ракетного удара по Одесчине 1 июля / Фото с телеграма Кирилла Тимошенко

Последствия ракетного удара по Одесчине 1 июля / Фото с телеграма Кирилла Тимошенко

Ракетный удар враг нанес ночью

Российские военные продолжают выбирать для ракетных атак то время, когда можно убить как можно больше людей. Так, по Белгород-Днестровскому району Одесской области авиаудары были нанесены около 01:00.

Как стало известно, стратегическую авиацию враг поднял в воздух с территории временно оккупированного Крыма. Что касается самих снарядов, то речь идет о ракетах Х-22. Напомним, что достаточно мощные и скоростные снаряды, разработанные еще во времена СССР. Сергей Братчук отметил, что только боевая часть такой ракеты весит почти тонну.

Что касается самих объектов атаки, то они подверглись разрушениям. Так, в девятиэтажке полностью уничтожен один подъезд. Что же касается баз отдыха, то известно о повреждении 3-этажного и 4-этажного зданий.

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