Смертоносный снаряд, который выпустили по Белгород-Днестровскому району, убил 10-летнего мальчика. Также известно, что ранения получил 4-летний ребенок и 17-летний подросток. В каком они состоянии – не уточняют.

Актуально Враг 3 ракетами ударил по 9-этажке и базам отдыха в Одесской области: все, что известно

Отметим, всего в результате кровавых действий российских военных в Украине погибли 343 ребенка, а более 635 – пострадали. Это количество еще не окончательное, ведь пока не могут установить данные с временно оккупированных территорий и мест ведения боевых действий.

Больше всего в результате войны пострадали дети в Донецкой области – 339 несовершеннолетних.

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Оккупанты среди ночи выпустили из Черного моря 3 ракеты Х-22 по мирному поселку Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе. При этом применили самолеты стратегической авиации. Добавим, что именно такой же ракетой накануне атаковали торговый центр в Кременчуге.

Смертоносные снаряды попали по 9-этажке и 2 базах отдыха. Мощный удар разрушил внешнюю стену жилого дома и перекрытия с 1 по 9 этаж.

К сожалению, количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается. По состоянию на 8 часов утра известно о 16 убитых в многоэтажке и 2 – в пансионатах. Кроме того, 31 человек пострадал. Среди пострадавших есть беременная женщина.

На месте происшествия работают спасатели. Они уже вытащили из-под завалов 8 человек.

На кровавые действия россиян отреагировали в офисе Президента. Там отметили, что террор – это привычная тактика для оккупантов. Именно поэтому Москву нужно остановить и наказать.

Больше смотрите в видео – в Одесской области продолжают разбирать завалы многоэтажки: