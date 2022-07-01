Смертоносний снаряд, який випустили по Білгород-Дністровському району, вбив 10-річного хлопчика. Також відомо, що поранень зазнала 4-річна дитина та 17-річний підліток. У якому вони стані – не уточнюють.

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Зауважимо, загалом внаслідок кривавих дій російських військових в Україні загинули 343 дитини, а понад 635 – постраждали. Ця кількість ще не остаточна, адже наразі не можуть встановити дані з тимчасово окупованих територій та місць ведення бойових дій.

Найбільше внаслідок війни постраждали діти у Донецькій області – 339 неповнолітніх.

Що відомо про обстріл Одеської області 1 липня

Окупанти серед ночі випустили з Чорного моря 3 ракети Х-22 по мирному селищі Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі. При цьому застосували літаки стратегічної авіації. Додамо, що саме такою ж ракетою напередодні атакували торговий центр у Кременчуку.

Смертоносні снаряди влучили по 9-поверхівці та 2 базах відпочинку. Потужний удар зруйнував зовнішню стіну житлового будинку та перекриття з 1 по 9 поверх.

На жаль, кількість постраждалих та загиблих постійно збільшується. Станом на 8 годину ранку відомо про 16 вбитих у багатоповерхівці та 2 – у пансіонатах. Крім того, 31 людина постраждала. Серед потерпілих є вагітна жінка.

На місці події працюють рятувальники. Вони вже витягли з-під завалів 8 людей.

На криваві дії росіян відреагували в Офісі Президента. Там зазначили, що терор – це звична тактика для окупантів. Саме тому Москву потрібно зупинити та покарати.

Більше дивіться у відео – на Одещині продовжують розбирати завали багатоповерхівки: