Росія зруйнувала багатоповерхівку та дві бази відпочинку
Російські військові зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 випустили по Одеській області три ракети X-22. Саме такими ракетами окупанти вдарили по Кременчуку, внаслідок чого загинуло щонайменше 19 людей.
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Тепер війська агресора атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Одеській області – жертвами стали мирні люди. Одна російська ракета влучила у 9-поверхівку. Інші дві влучили у дві бази відпочинку.
Наслідки ракетного удару по Одещині – відео
Станом на 08:30 ранку повідомлялося, що жертвами атаки Росії стали 18 людей, троє з них – діти. Унаслідок обстрілу постраждала 31 людина, серед яких 4 дитини та вагітна жінка.
З-під завалів було врятовано 8 осіб, з них три дитини. Рятувальники з ночі розбирають завали, під якими опинилися люди. Ракетний удар росіян завдав значних руйнувань будівлям. На місці трагедії суцільна розруха, про що свідчать моторошні фото та відео.
Фото наслідків ракетного удару по Одещині 1 липня / Фото ДСНС та ОП
Рятувальники розбирають завали після ракетного удару Росії – відео
Росія завдала авіаудару по Одещині: що відомо
- Російські військові у ніч проти 1 липня вкотре атакували Одеську область. Обстріл Білгород-Дністровського району відбувся близько 1 години ночі. Під вогнем окупантів опинилося село Сергіївка.
- Унаслідок ракетних ударів будівлі зазнали серйозних руйнувань, а під завалами опинилися мирні люди. Повідомлялося, що виник вогонь у магазині, прибудованому до багатоповерхівки.
- Ворог завдав ракетного удару зі стратегічної авіації з боку Чорного моря.
- В Офісі Президента вже відреагували на цинічний обстріл з боку російських окупантів. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що ракетний удар по Одещині – це терор.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу Одещини загинув 10-річний хлопчик. Також поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років.
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