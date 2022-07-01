Активист Стерненко опубликовал фото базы отдыха в Одесской области до "русского мира"

Вооруженные силы России в очередной раз ударили тяжелыми ракетами X-22, сообщает 24 канал. В последние дни это далеко не первый террористический акт со стороны России.

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Недавно войска агрессора "денацифицировали" жилой дом в Киеве, где чудом обошлось без жертв, провели "демилитаризацию" СТО в Днепре и ТРЦ в Кременчуге. К сожалению, в Днепре и Кременчуге погибли более 20 человек.

Теперь враг то ли из зависти, то ли из-за кровавого плана атаковал село Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Враг тремя ракетами уничтожил жилой дом и две базы отдыха.

Россия разрушает все на своем пути, о чем красноречиво свидетельствуют фотографии. Активист Сергей Стерненко опубликовал фотографию базы отдыха в Одесской области до "русского мира" и после.



Как выглядела база отдыха на Одесчине до авиаудара и после / Фото Сергея Стерненко

В России уже оправдывают кровавый удар, как и военное преступление, которое совершили в Кременчуге. Российское минобороны оправдало удар по Одесской области тем, что якобы были "уничтожены радиолокационные станции".

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Российские военные ночью 1 июля нанесли авиаудар по селу Сергеевка. Оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты X-22 из стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сигнал тревоги прозвучал почти одновременно с попаданиями ракет. Следовательно, у людей практически не было времени, чтобы пройти в укрытие.

В результате кровавой атаки оккупантов по состоянию на 11:36 известно о 19 погибших и 38 пострадавших. Сообщалось, что среди погибших – двое детей. Еще пятеро детей получили ранения.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по состоянию на 9:40 под завалами базы остаются три человека, среди которых двое детей.

Также пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что спасатели закончили поиск тел в многоэтажке. По его словам, в квартирах есть погибшие животные.

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