Активіст Стерненко опублікував фото бази відпочинку на Одещині до "русского міра"

Збройні сили Росії вкотре вдарили важкими ракетами X-22, повідомляє 24 канал. Упродовж останніх днів це далеко не перший терористичний акт з боку Росії.

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Нещодавно війська агресора "денацифікували" житловий будинок у Києві, де дивом обійшлося без жертв, провели "демілітаризацію" СТО в Дніпрі та ТРЦ в Кременчуці. На жаль, у Дніпрі та в Кременчуці загинуло понад 20 людей.

Тепер ворог чи то із заздрощів, чи то через кривавий план атакував село Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Ворог трьома ракетами знищив житловий будинок та дві бази відпочинку.

Росія руйнує все на своєму шляху, про що промовисто свідчать фотографії. Активіст Сергій Стерненко опублікував світлину бази відпочинку на Одещині до "русского міра" й після.



Як виглядала база відпочинку на Одещині до авіаудару та після / Фото Сергія Стерненка

У Росії вже виправдовують кривавий удар, як і воєнний злочин, який скоїли в Кременчуку. Російське міноборони виправдало удар по Одеській області тим, що буцімто було "знищено радіолокаційні станції".

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Російські військові вночі 1 липня завдали авіаудару по селу Сергіївка. Окупанти випустили по Одеській області три ракети X-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 з боку Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями ракет. Відтак, у людей практично не було часу, щоб пройти в укриття.

Унаслідок кривавої атаки окупантів станом на 11:36 відомо про 19 загиблих і 38 постраждалих. Повідомлялося, що серед загиблих – двоє дітей. Ще п'ятеро дітей – отримали поранення.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що станом на 9:40 під завалами бази залишаються троє людей, серед яких двоє дітей.

Також речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що рятувальники закінчили пошук тіл у багатоповерхівці. За його словами, у квартирах є загиблі тварини.

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