Про це повідомив глава СБУ Іван Баканов. Він підкреслив, що на місці воєнних злочинів наразі працюють слідчі.

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Окупанти підло вбивають мирне населення

Іван Баканов підкреслив, що російські військові упродовж понад чотирьох місяців не можуть похизуватись здобутками на полі бою. Тому вони роблять те, що можуть найкраще, – підло вбивають мирне населення України. Атаку по Одещині він назвав відповіддю на звільнення острова Зміїний, яке сталось 30 червня.

Цим самим Росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку – така ж ціль, як і військова база. Мета Росії – буквальне знищення України та наших громадян,

– підкреслив Баканов.

Він наголосив, що в нашій державі зроблять усе можливе задля покарання винних. Глава СБУ додав, що правоохоронці не лише встановлять особи тих, хто випускав ракети по Україні, а й тих, хто віддавав накази це робити.

Правоохоронці розпочали розслідування

В Офісі генпрокурора повідомили про те, що наразі вже працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники, а також медики. Триває пошуково-рятувальна операція. Точна кількість потерпілих буде з'ясована після її завершення.

Прокурори Одеської області вже розпочали кримінальне провадження. Воно стосується порушення законів, а також звичаїв війни. І поєднується з умисним вбивством.

Окупанти завдали авіаудару по Одещині вночі

Близько 01:00 російські військові випустили три ракети Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22. Їх ворог підняв у небо з тимчасово окупованого Криму. А ціллю своєю окупанти вибрали селище Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі.

Відомо, що ворог влучив у дев'ятиповерхівку, а також дві бази відпочинку. У першому випадку він зруйнував цілий під'їзд, а у другому – 3-поверховий і 4-поверховий будинки.

Наразі відомо про щонайменше 19 загиблих. Серед них, на жаль, – дві дитини. Крім того, до медичних закладів госпіталізували 38 людей. Під наглядом медиків зараз, зокрема, вагітна жінка та шестеро дітей. Ще восьмеро людей самостійно звернулись по медичну допомогу, а з-під завалів рятувальникам вдалось визволити ще вісьмох.

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