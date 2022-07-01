Ситуація на Одещині досить трагічна, оскільки серед ночі було влучання важких та великих ракет в житловий будинок. Про це 24 каналу розповіла начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, окупанти розуміли, що о 1 годині ночі люди, скоріш за все, міцно спали.

Вона пояснила, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями. Усе через те, що це швидкісні ракети й робота стратегічної авіації. Їх робота якраз в цьому й полягає – стріляють з віддаля.

Поки вони будуть зафіксовані й зафіксований сам пуск ракети, то сигнал тривоги може прозвучати дійсно одночасно з вибухом,

– зазначила Наталя Гуменюк.

Вона додала, що влучено ще у дві бази відпочинку, тому що це узбережжя, та курортне селище. Наталя Гуменюк нагадала, що наразі наше чорноморське узбережжя не є курортною зоною, а є зоною бойових дій.

"Розбір ще триває, ще виймають людей, рятують їх з-під завалів. Територія досить велика. Один підʼїзд фактично склалися всі 9 поверхів", – додала Наталя Гуменюк.

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