Через удар по базах відпочинку загинуло 2 людей, травмовано ще 5

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 9:40 внаслідок обстрілу баз відпочинку загинуло 2 людей, з яких – 12-річний хлопчик.

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Окрім того, через удар по базах відпочинку ще травмовано 5 людей. Тимошенко інформує, що під завалами бази залишається троє людей, серед яких двоє дітей.

Збільшилася кількість поранених через удар по багатоповерхівці

Заступник керівника ОП інформує, що станом на 9:40 внаслідок удару по селу Сергіївка повністю зруйновані дев'ятиповерховий будинок.

За його інформацією, унаслідок обстрілу будинку загинуло 16 людей, 34 – поранені, з яких 5 дітей.

Водночас вдалось врятувати 8 людей, з них 3 дітей та вагітна жінка. Повідомляється, що на місці продовжують працювати рятувальники та екстрені служби.

Закінчено пошук тіл

Як повідомляє Суспільне, у ДСНС розповіли, що рятувальники закінчили пошук тіл у багатоповерхівці, в якій мешкали 150 – 160 людей.

У вартирах є загиблі тварини, переважно коти, чутно гавкіт собак.

Рятувальники закінчили пошук тіл у багатоповерхівці – відео