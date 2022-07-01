Про це Сергій Братчук заявив під час телемарафону. Він підкреслив, що відповідний сценарій прогнозували, передає 24 канал.

Читайте також Ракетні удари по Одещині та Миколаєву, втрати ворога на Півдні: основне за 128 день війни

Найгірший прогноз справдився

Речник глави ОВА підкреслив, що країна-терорист продовжує бити по мирних людях. І замість того, щоб обговорювати здобутки ЗСУ та звільнення острова Зміїний, нам доводиться з жахом спостерігати за черговим ракетним ударом.

Причому його ворог завдав саме по мирних мешканцях області. Братчук зауважив, що територія, куди влучили окупанти, колись була безлюдною. Згодом люди там розбудували собі бази відпочинку, щоб інші могли приїздити. Тож ні про які військові бази або інші подібні об'єкти й мови бути не може.

Суто мирне селище. Тут суто мирні люди, мирні мешканці. Це цілеспрямована терористична атака. Щоб убити українців, намагатись залякати,

– підкреслив Братчук.

Водночас речник глави Одеської ОВА наголосив, що ворогові не вдасться досягнути свого. Він додав, що залякати мешканців області окупанти просто не зможуть.

Що відомо про ракетний удар по Одещині: коротко

Російські військові близько 01:00 завдали ракетного удару по Одеській області. Під ворожу атаку потрапив Білгород-Дністровський район. У ньому ворог влучив у багатоповерхівку, а також дві бази відпочинку.

Били загарбники зі стратегічної авіації. Вона вилетіла з боку Чорного моря. Сергій Братчук посеред ночі повідомив, що станом на 03:00 рятувальники продовжували проводити пошуково-рятувальні роботи. Вони тривають й досі.

Що стосується жертв і постраждалих, то наразі цифра приблизна. Станом на 07:00 було відомо про 14 загиблих і 30 поранених внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Що ж стосується баз відпочинку, то там ворог забрав життя у трьох людей, зокрема, однієї дитини. Відомо також про одного постраждалого.

Варте уваги – Кім розповів, якою зброєю окупанти обстрілюють Миколаївщину: дивіться відео