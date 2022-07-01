Об этом Сергей Братчук заявил во время телемарафона. Он подчеркнул, что соответствующий сценарий прогнозировали, передает 24 канал.

Читайте также Ракетные удары по Одесской области и Николаеву, потери врага на Юге: основное за 128 день войны

Худший прогноз оправдался

Пресс-секретарь главы ОВА подчеркнул, что страна-террорист продолжает бить по мирным людям. И вместо того, чтобы обсуждать достижения ВСУ и освобождение острова Змеиный, нам приходится с ужасом наблюдать за очередным ракетным ударом.

Причем его враг нанес именно по мирным жителям области. Братчук отметил, что территория, куда попали оккупанты, когда-то была безлюдной. Впоследствии люди там построили себе базы отдыха, чтобы другие могли приезжать. Поэтому ни о каких военных базах или других подобных объектах и речи быть не может.

Сугубо мирный поселок. Здесь сугубо мирные люди, мирные жители. Это целенаправленная террористическая атака. Чтобы убить украинцев, пытаться запугать,

– подчеркнул Братчук.

В то же время пресс-секретарь главы Одесской ОВА подчеркнул, что врагу не удастся достичь своего. Он добавил, что запугать жителей области оккупанты просто не смогут.