Вооруженные силы России атаковали Белгород-Днестровский район, сообщает 24 канал. Данные о погибших и пострадавших постоянно меняются.

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Жертвы ракетной атаки

По состоянию на 08:30 утра сообщалось, что в Одесской области в следствии авиаудара россиян погибли 18 человек и еще 30 пострадали. Соответствующие данные обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его данным, среди погибших – двое детей.

Вместе с тем данные обновили в пресс-службе ГСЧС. Сообщается, что по состоянию на 08:15 погибли 18 человек и еще 31 человек пострадал.

В ГСЧС информировали, что в результате удара оккупантов по многоэтажке по состоянию на 08:15 утра было известно, что погибли 16 человек, из которых двое детей. Также пострадали 30 человек, среди которых еще трое детей.

Кроме того, российские военные попали по двум базам отдыха. По уточненным данным ГСЧС, известно о двух погибших, среди которых один ребенок. Также спасатели сообщили о еще одном пострадавшем.

Важно отметить, что из-под завалов спасли 8 человек, из них три ребенка. Среди пострадавших беременная женщина. Тяжелые раненые госпитализированы.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Мареченко сообщил, что по состоянию на 09:00 госпитализирован 31 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина. Еще 8 обратились за медицинской помощью.

Что известно о ракетной атаке России на Одесчине

Войска агрессора в очередной раз атаковали Одесскую область в ночь на 1 июля. Обстрел произошел около часа ночи. Сообщалось, что оккупанты попали в 9-этажку и две базы отдыха в селе Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесчины.

В результате ракетных ударов все здания серьезно разрушены, а под завалами оказались мирные люди. Кроме того, возник огонь в магазине, пристроенном к многоэтажке.

Враг нанес ракетный удар со стратегической авиации со стороны Черного моря. Оккупанты ударили ракетами X-22 с самолетов Ту-22. Именно такими ракетами вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Кременчугу, в результате чего погибли около 20 человек. Россия ударила по Одесчине сразу тремя ракетами.

В Офисе Президента уже отреагировали на циничный обстрел со стороны российских оккупантов. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что ракетный удар по Одесчине – это террор.

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