Збройні сили Росії атакували Білгород-Дністровський район, повідомляє 24 канал. Дані щодо загиблих та постраждалих постійно змінюються.

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Жертви ракетної атаки

Станом на 08:30 ранку повідомлялося, що в Одеській області через авіаудар росіян загинуло 18 людей та ще 30 постраждали. Відповідні дані оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його даними, серед загиблих – двоє дітей.

Разом з тим, дані оновили в пресслужбі ДСНС. Повідомлялося, що станом на 08:15 загинуло 18 осіб та ще 31 людина постраждала.

У ДСНС інформували, що внаслідок удару окупантам по багатоповерхівці станом на 08:15 ранку було відомо, що загинуло 16 людей, з яких двоє дітей. Також постраждало 30 осіб, серед яких ще троє дітей. Рятувальники проінформували, що з-під завалів дістали ще два тіла.

Окрім того, російські військові поцілили у дві бази відпочинку. За уточненими даними ДСНС, відомо про двох загиблих, серед яких одна дитина. Також рятувальники повідомили про ще одного постраждалого.

Важливо зазначити, що з-під завалів було врятовано 8 осіб, з них три дитини. Серед постраждалих є вагітна жінка. Важких поранених госпіталізовано.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Мареченко повідомив, що станом на 09:00 госпіталізовано 31 особу, серед яких 4 дитини та вагітна жінка. Ще 8 звернулися за медичною допомогою.

Що відомо про ракетну атаку Росії на Одещині

Війська агресора вкотре атакували Одеську область у ніч проти 1 липня. Обстріл відбувся близько 1 години ночі. Повідомлялося, що окупанти влучили у 9-поверхівку та у дві бази відпочинку у селі Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі Одещини.

Унаслідок ракетних ударів усі будівлі зазнали серйозних руйнувань, а під завалами опинилися мирні люди. Крім того, виник вогонь у магазині, прибудованому до багатоповерхівки.

Ворог завдав ракетного удару зі стратегічної авіації з боку Чорного моря. Окупанти вдарили ракетами X-22 з літаків Ту-22. Саме такими ракетами збройні сили Росії завдали ракетного удару по Кременчуку, внаслідок чого загинуло близько 20 людей. Росія вдарила по Одещині відразу трьома ракетами.

В Офісі Президента вже відреагували на цинічний обстріл з боку російських окупантів. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що ракетний удар по Одещині – це терор.

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