Служби ДСНС поділилися першими фото та відео з місця трагедії. На кадрах видно, що будівлі, куди влучили російські окупанти, повністю зруйновані.

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Рятувальники досі розбирають завали

Станом на 7 ранку рятувальники повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів бази відпочинку загинуло 3 особи, з них – 1 дитина. Ще одна особа отримала травми.

Тим часом кількість жертв атаки по Білгород-Дністровській багатоповерхівці зросла до 14 людей, постраждали ще 30.

ДСНС розбирають завали: дивіться відео

Роботи з розборів завалів тривають, тож кількість жертв може збільшуватися.

Перші кадри зруйнованої багатоповерхівки в Білгород-Дністровському: фото ДСНС

Авіаудари по Одещині в ніч проти 1 липня: коротко

Близько 2 ночі голова Одеської обласної військової адміністрації повідомив, що в області були вибухи. Згодом підтвердилася інформація, що російські окупанти вгатили по Одещині ракетами.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили в 9-поверховий житловий будинок. Станом на 06:00 є 14 загиблих та 30 постраждалих. Співробітники з-під завалів врятували 7 людей, зокрема, 3 дітей.

Ще одна ракета влучила в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Запуск здійснили літаки стратегічної авіації Росії з боку Чорного моря.

Під ранок стало відомо, що внаслідок ракетного удару по базі відпочинку загинуло троє людей. На жаль, серед них одна дитина. У ДСНС підкреслюють, що рятувальні роботи все ще тривають.

Коментуючи трагедію, речник глави ОВА Сергій Братчук зазначив, що країна-терорист продовжує бити по мирних людях. І замість того, щоб обговорювати здобутки ЗСУ та звільнення острова Зміїний, нам доводиться з жахом спостерігати за черговим ракетним ударом. Причому ворог бив по мирному населеному пункті.