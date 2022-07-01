Службы ГСЧС поделились первыми фото и видео с места трагедии. На кадрах видно, что здания, куда попали российские оккупанты, полностью разрушены.

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Спасатели до сих пор разбирают завалы

По состоянию на 7 утра спасатели сообщили, что в результате вражеских обстрелов базы отдыха погибли 3 человека, из них – 1 ребенок. Еще один человек получил травмы. Работы по разборам завалов продолжаются.

Между тем, количество жертв атаки по многоэтажке возросло до 14 человек, пострадали еще 30.

ГСЧС разбирают завалы: смотрите видео

Работы по разборам завалов продолжаются, поэтому количество жертв может увеличиваться.

Первые кадры разрушенной многоэтажки в Белгород-Днестровском районе: фото ГСЧС

Авиаудары по Одесчине в ночь на 1 июля: коротко

Около 2 ночи глава Одесской областной военной администрации сообщил, что в области были взрывы. Впоследствии подтвердилась информация, что российские оккупанты ударили по Одесской области ракетами.

Впоследствии стало известно, что россияне попали в 9-этажный жилой дом. По состоянию на 06: 00 14 погибших и 30 пострадавших. Сотрудники из-под завалов спасли 7 человек, в том числе 3 детей.

Еще одна ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Запуск осуществили самолеты стратегической авиации России со стороны Черного моря.

Под утро стало известно, что в результате ракетного удара по базе отдыха погибли три человека. К сожалению, среди них один ребенок. В ГСЧС подчеркивают, что спасательные работы все еще продолжаются.

Комментируя трагедию, пресс-секретарь главы ОВА Сергей Братчук отметил, что страна-террорист продолжает бить по мирным людям. И вместо того, чтобы обсуждать достижения ВСУ и освобождение острова Змеиный, нам приходится с ужасом наблюдать за очередным ракетным ударом. Причем враг бил по мирному населенному пункту.

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