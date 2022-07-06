Зауважимо, що у момент вибухів у місті та області якраз оголосили повітряну тривогу.

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Ворог намагався завдати ракетного удару по Одещині

У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що ворог намагався завдати ракетного удару по Одещині з літака Су-35.

Повідомляється, що з напрямку Чорного моря окупанти випустили ракету повітряного базування Х-31. На щастя, сили протиповітряної оборони ліквідували ракету над морем.

Уночі 6 липня через чергову загрозу ворожого обстрілу оголосили всеукраїнську повітряну тривогу. Згодом в Одесі почали повідомляти про вибухи.

Нічні вибухи в Одесі

Повітряна тривога на Одещині почалася о 2:36. Приблизно через 50 хвилин місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибухів. За інформацією одеських телеграм-каналів, на узбережжі працювала система протиповітряної оборони. Вибухи не були потужними, однак лункими та протяжними.

Росія атакувала Одеську область: головне

У ніч проти 1 липня окупанти завдали авіаудару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одещини. Вони випустили по селу Сергіївка відразу 3 ракети X-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 з боку Чорного моря.

Зверніть увагу! Саме цими ракетами Росія наприкінці червня вдарила по Кременчуку, внаслідок чого померла 21 людина.

В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями ракет. Тому в людей майже не було часу, щоб пройти в укриття. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін підтвердив, що жоден із жителів зруйнованої багатоповерхівки не зійшов в укриття.

Ракетний обстріл Одещини засудили країни Заходу. В Німеччині наголосили, що Росія, зокрема Путін та усі причетні, повинні понести відповідальність за загибель українців.

Речник Одеської ОВА розповів, що 29 людей, серед яких – четверо дітей, досі залишаються у лікарнях. Повідомляється, що стан деяких поранених доволі важкий, однак медики роблять усе від себе залежне, щоб врятувати постраждалих.