29 людей досі перебувають у лікарнях

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук під час брифінгу розповів про наслідки ракетного удару з боку Росії, повідомляє 24 канал. Як відомо, окупанти поцілили ракетами у житловий будинок та бази відпочинку.

Дивіться також Там мешкали понад 150 людей: сумні кадри зі зруйнованої 9-поверхівки в Сергіївці

За словами Сергія Братчука, станом на 5 липня через атаку Росії загинула 21 людина. Також внаслідок кривавого удару окупантів було поранено 39 осіб.

Речник Одеської ОВА розповів, що 29 людей, серед яких – четверо дітей, досі залишаються у лікарнях. Повідомляється, що стан деяких поранених доволі важкий, однак медики роблять усе від себе залежне, щоб врятувати постраждалих.

Росія атакувала Одеську область: що відомо

Російські військові вночі 1 липня завдали авіаудару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одещини. Окупанти випустили по селу Сергіївка відразу три ракети X-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 з боку Чорного моря.

Цими ракетами Росія наприкінці червня вдарила по Кременчуку, внаслідок чого померла 21 людина.

Дізнайтесь більше Ворог 3 ракетами вдарив по 9-поверхівці та базах відпочинку на Одещині: все, що відомо

В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями ракет. Тому в людей майже не було часу, щоб пройти в укриття.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін підтвердив, що жоден із жителів зруйнованої багатоповерхівки не зійшов в укриття.

Ракетний обстріл Одещини засудили країни Заходу. В Німеччині наголосили, що Росія, зокрема Путін та усі причетні, повинні понести відповідальність за загибель українців.

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель також заявив, що відповідальні за дії, що є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності.

Жахливі деталі ракетного обстрілу Одещини: дивіться відео