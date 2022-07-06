Російські окупанти продовжують наступ на Сході та водночас інтенсивно обстрілюють інші мирні міста України. Вони хочуть деморалізувати українців та завдати мирному населенню якомога більших втрат і руйнувань.

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Можливий обстріл Івано-Франківська

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про те, що наразі завдяки ЗСУ ситуація у місті спокійна. Втім, цього тижня ворог може запустити по області свої ракети, тому всім потрібно бути максимально уважними, піклуватися про свою безпеку та належним чином реагувати на попередження про повітряну тривогу.

Є інформація про можливі обстріли, зокрема й Івано-Франківська та області. Тому треба бути уважними, реагувати на повітряні тривоги. Ворог використовує стару зброю і відповідно, в будь-який момент може знову обстріляти наше місто,

– сказав Марцінків.

Подібні попередження вже лунали

Перед Днем Конституції мер Житомира Сергій Сухомлин просив мешканців свого міста бути обережними та негайно йти в укриття у разі сигналу повітряної тривоги. За його інформацією з офіційних джерел, ворог планував здійснити ракетний обстріл міста.

На щастя, росіяни не змогли втілити свій план у життя, обстрілів Житомира на наступний день після попередження не було.

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