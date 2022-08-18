Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в начале полномасштабного вторжения россии в Украину был невысокий показатель уничтожения российских ракет.

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По его словам, после 24 февраля украинская ПВО ликвидировала 20 – 25% крылатых ракет типа "Калибр".

Это было огромное везение, когда мы могли уничтожить такое количество ракет, которые запускались по нам. Но сейчас мы видим совсем другие показатели. Это более 80 – 85% уничтоженных "Калибров". "Калибр" – это самая современная и сложная после "Кинжала" ракета в плане уничтожения,

– отметил Коваленко.

Как усилилось украинское ПВО

По словам военного обозревателя, за почти 6 месяцев войны украинские военные хорошо отработали навыки уничтожения вражеских ракет.

Александр Коваленко Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Сейчас наши специалисты ПВО имеют самый большой в мире опыт противодействия российскому ракетному оружию. Какая еще страна в мире использовала свое ПВО, по факту старое советское, против такого огромного количества разнообразного ракетного оружия? Крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-155, Х-555, П-800 "Оникс", Х-25. Можно перечислять до бесконечности количество ракет, которые мы сейчас уничтожаем.

Коваленко отметил, что в Украине наработали алгоритм как действовать против каждого типа ракет врага.

"Сейчас мы имеем гораздо больший опыт. Мы знаем, где и какую именно систему применять, какое реагирование должно быть", – сказал он.

Как Украина сбивает вражеские ракеты

Военный обозреватель рассказал, что в частности для уничтожения российских ракет Украина успешно применяет авиацию.

"Также российские оккупанты не решаются заходить в наше воздушное пространство там, где действует наша ПВО. Это тоже повлияло на то, что мы значительно повысили возможности для защиты нашей территории от ударов российских оккупантов", – отметил Коваленко.

Он добавил, что существенную роль в усилении украинского ПВО также могут сыграть батареи в современный зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

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