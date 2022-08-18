Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в начале полномасштабного вторжения россии в Украину был невысокий показатель уничтожения российских ракет.
К теме Что такое ракеты "Калибр", которыми оккупанты бьют по Украине: доступное объяснение в видео
По его словам, после 24 февраля украинская ПВО ликвидировала 20 – 25% крылатых ракет типа "Калибр".
Это было огромное везение, когда мы могли уничтожить такое количество ракет, которые запускались по нам. Но сейчас мы видим совсем другие показатели. Это более 80 – 85% уничтоженных "Калибров". "Калибр" – это самая современная и сложная после "Кинжала" ракета в плане уничтожения,
– отметил Коваленко.
Как усилилось украинское ПВО
По словам военного обозревателя, за почти 6 месяцев войны украинские военные хорошо отработали навыки уничтожения вражеских ракет.
Сейчас наши специалисты ПВО имеют самый большой в мире опыт противодействия российскому ракетному оружию. Какая еще страна в мире использовала свое ПВО, по факту старое советское, против такого огромного количества разнообразного ракетного оружия? Крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-155, Х-555, П-800 "Оникс", Х-25. Можно перечислять до бесконечности количество ракет, которые мы сейчас уничтожаем.
Коваленко отметил, что в Украине наработали алгоритм как действовать против каждого типа ракет врага.
"Сейчас мы имеем гораздо больший опыт. Мы знаем, где и какую именно систему применять, какое реагирование должно быть", – сказал он.
Как Украина сбивает вражеские ракеты
Военный обозреватель рассказал, что в частности для уничтожения российских ракет Украина успешно применяет авиацию.
"Также российские оккупанты не решаются заходить в наше воздушное пространство там, где действует наша ПВО. Это тоже повлияло на то, что мы значительно повысили возможности для защиты нашей территории от ударов российских оккупантов", – отметил Коваленко.
Он добавил, что существенную роль в усилении украинского ПВО также могут сыграть батареи в современный зенитно-ракетный комплекс NASAMS.
Александр Коваленко рассказал, как россия накапливает С-300 для массированного обстрела: смотрите видео
Ракетная угроза со стороны россии: последние новости
- Оккупанты в Севастополе загрузили "Калибры" на подлодку. Как сообщили в ОК "Юг", на утро 18 августа россия держит на дежурстве в Черном море два носителя крылатых ракет "Калибр".
- Как рассказали в Страткоме ВСУ, россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Речь идет, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами в зенитно-ракетный комплекс С-300.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, что россия готовится нанести массированный ракетный удар 24 августа, в День Независимости Украины.