18 августа оккупанты загрузили на подлодку "Варшавянка" транспортно-пусковые контейнеры с крылатыми ракетами типа "Калибр". Оружие нагружали с помощью плавучего крана, по окончании отошедшего от причала, у которого пришвартована субмарина.

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Сколько россия имеет подводных лодок в Черном море

Сейчас в Южной бухте находится только одна подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Всего в составе черноморского флота агрессора их 6:

Б-261 "Новороссийск",

Б-237 "Ростов-на-Дону",

Б-262 "Старый Оскол",

Б-265 "Краснодар",

Б-268 "Великий Новгород",

Б-271 "Колпино".

Каждая подлодка может нести 4 крылатые ракеты "Калибр-ПЛ".

Также в составе черноморского флота России есть подлодка "Алроса" проекта 877В "Палтус". После ремонта и модификации он получил возможность нести ракеты "Калибр-ПЛ", но после проведения испытаний его снова поставили на ремонт.

россия держит 2 носителя крылатых ракет в Черном море.

В ОК "Юг" сообщили, что по состоянию на утро 18 августа Россия держит на дежурстве в Черном море два носителя крылатых ракет "Калибр".

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