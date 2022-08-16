росія втратила "Москву", літаки та контроль над Зміїним

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Повідомляється, що російські кораблі здебільшого здійснюють патрулювання акваторією в межах видимості кримського узбережжя.

До речі Було влучання у військову частину й горить склад боєприпасів, – Чубаров про вибухи біля Джанкоя

Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року,

– повідомили у британській розвідці.

Як підкреслили у розвідці Британії, чорноморський флот ворога "зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем".

Слабкість чорноморського флоту в розвідці Британії пов'язують з втратою крейсера "Москва", значної частини бойових літаків морської авіації та контролю над островом Зміїним.

Водночас флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів.

У британській розвідці вказують, що обмежена ефективність чорноморського флоту росії підриває загальну стратегію російського вторгнення, "частково тому, що морська загроза Одесі зараз значною мірою нейтралізована".

Це означає, що Україна може відволікти ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська росії в іншому місці,

– йдеться у повідомленні.

Боєздатність чорноморського флоту росії стала значно меншою

Раніше в Міністерстві оборони Великої Британії констатували, що боєздатність чорноморського флоту росії стала значно меншою. Це стало наслідком вибухи на авіабазі російських окупантів.

У британській розвідці наголосили, що аеродром "Саки" росіяни використовували як базу для авіації чорноморського флоту російського флоту. тепер спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена. Вибухи на аеродромі, ймовірно, змусять російську армію переглянути своє сприйняття загроз.

Після вибухів в Новофедорівці значно зросла частота польотів російських винищувачів з окупованого аеропорту "Бельбек", що біля Севастополя.

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