Ворожі кораблі маневрують ів ракето безпечних районах.
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Окупанти збільшили присутність в Чорному морі
російську окупанти знову збільшили свою чисельність в Чорному морі. Там перебуває вже понад 10 суден.
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Ворожі кораблі маневрують ів ракето безпечних районах.
Читайте також На Півдні ЗСУ ліквідували 2 ворожі гаубиці "Мста-Б", "Град", склади й понад 30 окупантів