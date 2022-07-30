Результат знешкодження міни оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Раніше, зазначимо, на Одещині навіть встановили огорожі через мінну небезпеку.

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Міна дрейфувала за кілька метрів від берега

На Білгород-Дністровщині міну виявили всього за кілька метрів від берега. Її зірвав шторм і вона після того почала дрейфувати. Сили оборони забезпечили контрольований підрив прямо у воді.

В ОК "Південь" наголосили, що відпочивати на узбережжі та використовувати прибережні води – дуже небезпечно. Ба більше, це заборонено в умовах воєнного стану.

Підрив міни в Одеській області / Фото ОК "Південь"

У курортному селищі Одещини вже вибухала міна

У курортному селищі Одеської області – Кароліно-Бугаз на узбережжі здетонувала міна. На жаль, чоловік, який наштовхнувся на неї у воді, загинув, ще один – дістав контузію. Саме через цю загрозу в області не відкривають пляжі.

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Зверніть увагу! Трагедія нещодавно трапилась і на Сумщині. Вантажівка підірвалась одразу на 11 мінах. Водій загинув на місці, ще 4 людей потрапили до лікарні.

Раніше – на Одещині на міні підірвався відпочивальник: