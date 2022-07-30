Результат обезвреживания мины обнародовали в оперативном командовании "Юг". Ранее, отметим, в Одесской области даже установили ограждения из-за минной опасности.

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Мина дрейфовала в нескольких метрах от берега

На Белгород-Днестровщине мину обнаружили всего в нескольких метрах от берега. Ее сорвал шторм и она после этого начала дрейфовать. Силы обороны обеспечили контролируемый подрыв прямо в воде.

В ОК "Юг" отметили, что отдыхать на побережье и использовать прибрежные воды очень опасно. Более того, это запрещено в условиях военного положения.

Подрыв мины в Одесской области / Фото ОК "Юг"

В курортном поселке Одесчины уже взрывалась мина

В курортном поселке Одесской области – Каролино-Бугаз на побережье сдетонировала мина. К сожалению, мужчина, натолкнувшийся на нее в воде, погиб, еще один – получил контузию. Именно из-за этой угрозы в области не открывают пляжи.

Читайте также На Сумщине авто подорвалось на вражеской мини: один человек погиб, другой – с ожогами в больнице

Обратите внимание! Трагедия недавно произошла и в Сумской области. Грузовик взорвался сразу на 11 минах. Водитель погиб на месте, еще 4 человека попали в больницу.

Ранее – в Одесской области на мине подорвался отдыхающий: