В Сумской области грузовик наехал на 11 мин

Два таких инцидента произошло 29 июля в Ахтырском районе в Великописаревской общине. Там взорвались на минах мирные жители.

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Как заметил Дмитрий Живицкий, подробные причины выясняются. К сожалению, один человек погиб, еще четверо ранены.

В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте, а два человека травмированы: пассажирка и водитель легковушки, который ехал по встречной полосе дороги при взрыве.

Если вы видите табличку "мины" – это территория, запрещенная для проезда и прохода! Также обочины дорог могут быть опасными, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне,

– подчеркнул Живицкий.

Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай. Двое аграриев травмированы, а их техника разбита.

К слову, с первого дня после деоккупации Сумщины действует регламент, предусматривающий обращение к взрывотехнику перед выездом на поле. Живицкий подчеркнул, что в области посевная кампания прошла успешно без инцидентов. Он надеется, сбор урожая будет максимально безопасным тоже.

В Сумской области 30 июля дважды взорвались на минах / Фото Дмитрий Живицкий

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