На Сумщині вантажівка наїхала на 11 мін

Два таких інциденти трапилося 29 липня в Охтирському районі у Великописарівській громаді. Там підірвалися на мінах мирні мешканці.

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Як зауважив Дмитро Живицький, детальні причини з'ясовуються. На жаль, один чоловік загинув, ще четверо – поранені.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці, а двоє людей травмовані: пасажирка і водій легковика, який їхав зустрічною смугою дороги під час вибуху.

Якщо ви бачите табличку "міни" – то це територія, заборонена для проїзду та проходу! Також узбіччя доріг можуть бути небезпечними, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни,

– наголосив Живицький.

У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані, а їх техніка розбита.

До слова, з першого дня після деокупації Сумщини діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. Живицький підкреслив, що в області посівна кампанія пройшла успішно, без інцидентів. Він сподівається, збір врожаю буде максимально безпечним теж.

На Сумщині 30 липня двічі підірвалися на мінах / Фото Дмитро Живицький

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