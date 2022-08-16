россия потеряла "Москву", самолеты и контроль над Змеиным

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Министерства обороны Великобритании. Сообщается, что российские корабли в основном осуществляют патрулирование акватории в пределах видимости крымского побережья.

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Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года,

– сообщили в британской разведке.

Как подчеркнули в разведке Британии, черноморский флот врага "испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем".

Слабость черноморского флота в разведке Британии связывается с потерей крейсера "Москва", значительной части боевых самолетов морской авиации и контроля над островом Змеиным.

В то же время, флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений.

В британской разведке указывают, что ограниченная эффективность черноморского флота россии подрывает общую стратегию российского вторжения, "отчасти потому, что морская угроза Одессе сейчас в значительной степени нейтрализована".

Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказывать давление на сухопутные войска россии в другом месте.

– говорится в сообщении.

Боеспособность черноморского флота россии стала значительно меньше

Ранее в Министерстве обороны Великобритании констатировали, что боеспособность черноморского флота россии стала значительно меньше. Это стало следствием взрывов на авиабазе российских оккупантов.

В британской разведке отметили, что аэродром "Саки" россияне использовали как базу для авиации черноморского флота. Теперь способность морской авиации флота значительно снижена. Взрывы на аэродроме, вероятно, заставят российскую армию пересмотреть свое восприятие угроз.

После взрывов в Новофедоровке значительно возросла частота полетов российских истребителей из оккупированного аэропорта "Бельбек", что возле Севастополя.

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