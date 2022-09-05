Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, в конце октября, когда полноценно заработает ленд-лиз, украинцы могут получить от западных партнеров истребители F-15 и F-16.

Читайте также Украинские защитники сбили российский самолет, не выпустив ни одной ракеты: героическая история

"Очень важно прикрыть небо с воздуха"

Как рассказал Свитан, это истребители четвертого поколения, которые могут конкурировать с новейшими самолетами, которые сейчас есть у россии.

"Эти борта могут нести практически любое вооружение, которое есть у НАТО", – отметил военный эксперт

Один из самых важных моментов – Украине также могут передать ракеты AIM-120.

Для нас очень важно прикрыть небо с воздуха. Нам нужны ракеты класса "воздух – воздух". AIM-120 – базовые ракеты и для наземного комплекса NASAMS, и для истребителей F-15 и F-16,

– сказал Свитан.

Функция истребителей F-15 и F-16

По словам лётчика-инструктора, американские истребители будут прикрывать украинскую штурмовую авиацию с воздуха.

Сейчас почти нет прикрытия от любых возможных российских ракет – и крылатых, и воздушного базирования. Поэтому если эти борта поступят к нам, то мы сможем на 85 – 90% закрыть наше небо,

– заявил Свитан.

Самолеты, которые помогут ускорить наступление ВСУ

Также Украина может получить ударные штурмовики класса А-10 Thunderbolt. Как рассказал военный эксперт, штурмовик – это основной вид авиации, помогающий наземным войскам в выполнении наступательных задач.

Роман Свитан Военный эксперт, лётчик-инструктор Сейчас у Украины есть сводные эскадрильи Су-25, которые выполняют эти задачи. А-10 Thunderbolt – это самолет примерно такого же плана. Если Украина получит такие самолеты, это будет очень большим подспорьем нашим наземным частям. Мы уменьшим потери и время на освобождение наших территорий.

По словам Свитана, такие штурмовики обладают рядом преимуществ.

Они хорошо бронированы, что помогает им работать на малых высотах и при необходимости защитить летчика.

Система в А-10 Thunderbolt работает таким образом, что если один двигатель будет выведен из строя, другой позволит выполнить задание и вернуться на аэродром.

Роман Свитан рассказал о роли авиации в войне россии против Украины: смотрите видео

Воздушные Силы ВСУ противостоят врагу: последние новости