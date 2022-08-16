Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, НАТО возвращается к тому, ради чего было создано.

Кстати Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме россии.

НАТО готовится к любому развитию событий

Краев отметил, что НАТО осуществляет пошаговую реализацию стратегии, принятой в Мадриде. Ею предусмотрено, что так называемые группы быстрого реагирования, которые находятся на восточном фланге и сейчас насчитывают 30 тысяч человек, должны быть увеличены до 300 тысяч человек.

Соответственно это не просто увеличение количества. Это ужесточение их потенциала и военно-воздушными силами, и военно-морскими силами, и наземной техникой. Так или иначе – это создание новой группировки,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, НАТО возвращается к тому, ради чего было создано, а именно – как оборонительный альянс безопасности, который в Европе должен был готовиться к потенциальной третьей мировой войне. Фактически сейчас оно это и делает.

Эксперт отметил, что в НАТО понимают, что россия опасна. Это нарушитель международного права, государство-террорист, которое устраивает геноцид. Поэтому Североатлантический альянс готовится к любому развитию событий.

Зачем НАТО усилит свой восточный фланг: смотрите видео

Позиция НАТО по отношению к Украине

Краев считает, что Украина станет членом НАТО и, соответственно, частью этого восточного вала, как только отбросит россиян.

Просто логика НАТО, если смотреть на заявления Байдена, Джонсона и многих других лидеров, в том, чтобы защитить себя, но при этом не вступить в полномасштабную войну в Украине как сторона конфликта,

– заметил он.

Сейчас, добавил эксперт, Украина не вписывается в эту схему. Но все, что сделал для нас Запад и НАТО, свидетельствует о том, что в дальнейшем Украина сможет стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Обратите внимание! россия уже неоднократно угрожала странам Балтии, что они могут стать следующими после "захвата" Украины. Как отметил российский публицист Андрей Пионтковский, если какой-нибудь даже маленький обломок российской ракеты или авиабомбы упадет на территорию НАТО, это позволит США немедленно выступить против российской армии на конвенционном уровне.

Больше о НАТО: последние новости

Широкомасштабная война, которую россия начала против Украины в феврале 2022 года, безвозвратно изменила политическую психологию всего Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде лидеры НАТО официально признали россию самой серьезной и непосредственной угрозой.

Президент США Джо Байден вечером 9 августа подписал документы об утверждении протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Финляндия и Швеция все ближе приближаются к вступлению в НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон также подписал ратификационные протоколы о присоединении обеих стран к Альянсу.

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