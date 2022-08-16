Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что в Пентагоне царят решительные настроения, и там мечтают о том, чтобы россия все же предприняла попытку атаки на территорию, которая "покрывается 5 статьей" НАТО.

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По его словам, если какой-то даже маленький обломок российской ракеты или авиабомбы упадет на территорию НАТО, это позволит США немедленно выступить против российской армии на конвенционном уровне.

Публицист отметил, что в Украине сейчас около 25 HIMARS, а в Америке их больше 5 тысяч.

И если обломок российской ракеты упадет на территорию НАТО, то (сбудутся – 24 канал) все бесконечные обещания и заявления Байдена и Столтенберга, что они будут защищать каждый дюйм этой территории. Поэтому здесь уже Пентагон отыграется,

– заявил Пионтковский.

По его мнению, все российские войска в Украине будут уничтожены Соединенными Штатами Америки в течение нескольких часов. "Об этом понятно уже всем, включая самого путина, поэтому положение у него очень тяжелое ", – добавил публицист.

Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским: видео 24 канала



К слову, в начале лета президент США Джо Байден объявил об усилении американского военного присутствия в Европе из-за войны России против Украины и угроз странам ЕС. Он добавил, что НАТО будет усилено по всем направлениям во всех сферах — на суше, в воздухе и на море.