Президент США подписал документы на церемонии в Белом доме. Байден выступил с речью и призвал другие государства, входящие в НАТО, как можно скорее одобрить вступление двух стран в Альянс.

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Отметим, что Соединенные Штаты Америки стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Пока Испания, Греция, Словакия, Португалия, Чехия, Турция и Венгрия заявки на присоединение 2 стран в НАТО не ратифицировали.



На днях Сенат США также проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Результат голосования был 74 против 1. Там подчеркнули, что это наиболее значительное расширение Североатлантического союза с 1990-х годов.