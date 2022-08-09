Президент США підписав документи на церемонії у Білому домі. Байден виступив з промовою та закликав інші держави, які входять до НАТО, якнайшвидше схвалити вступ двох країн до Альянсу.

До теми Фінляндія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки стали 23 країною з 30, яка ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до альянсу.

Наразі поки Іспанія, Греція, Словаччина, Португалія, Чехія, Туреччина та Угорщина заявки на приєднання 2 країн в НАТО не ратифікували.



Днями сенат США також проголосував за долучення Фінляндії та Швеції до НАТО. Результат голосування був 74 проти 1. Там наголосили, що це найбільш значне розширення Альянсу з 1990-х років.