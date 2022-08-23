Определяющим фактором стала недостаточная реакция Запада в целом на происходящее в Молдове, Грузии, Сирии и Украине. Такое мнение 24 каналу высказал немецкий политолог и аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

Стоит внимания Нужны гарантии безопасности, – Пионтковский предположил, будет ли заморозка войны в Украине

Вступление в Альянс не было определяющим фактором агрессии россии

По его словам, именно поэтому путин подумал, что ему не следует ожидать реакции Запада на вторжение россии на территорию нашей страны. Президент государства-агрессора понимал, что не будет быстрого вступления Украины в НАТО, ведь пока есть конфликт с россией – вступление нашей страны в Североатлантический альянс не будет принято.

Украина вступит в НАТО, когда это уже не особенно будет ей нужно,

– заметил немецкий политолог.

По мнению Умланда, вступление в Альянс не влияло на решение путина по вторжению, ведь, например, Молдова еще в 1994 году внесла в свою конституцию, что не является блоковой страной. Однако в настоящее время частично оккупирована россией. С другой стороны, у Финляндии, которая сейчас вступает в НАТО, нет проблем с государством-агрессором.

Фактор НАТО вообще не играл большой роли для этого конфликта,

– подчеркнул аналитик.

Последние новости по Альянсу

Великобритания и США заявили, что серьезная авария и утечка радиации на Запорожской АЭС может рассматриваться странами-членами НАТО как нарушение 5-й статьи Альянса о коллективной безопасности. В таком случае россиянам придется иметь дело напрямую с НАТО, однако их войска в Украину все же не зайдут. Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

В рамках миссии НАТО венгерские истребители Gripen находятся в воздушном пространстве стран Балтии. Они перехватили российский тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76.

россия уже неоднократно угрожала странам Балтии, что они могут стать следующими после "захвата" Украины. Однако в США заявляют, что ответ будет сразу, как только обломок российской ракеты упадет на их территорию.

НАТО намерено усилить свое военное присутствие на восточном фланге. Тем временем Турция стремится договориться с США о поставках истребителей F-16.

Интересно – ударит ли россия первой по НАТО: смотрите видео