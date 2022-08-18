Об этом рассказал министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий. Инцидент произошел утром 18 июня.

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"Венгерские истребители были подняты рано утром из-за нераспознанного самолета, а затем Gripen, согласно международным процедурам, успешно перехватили и идентифицировали российский самолет ИЛ-76, летевший к югу над Балтийским морем", – написал министр.

Он добавил, что после перехвата Gripen отправились на авиабазу Шяуляй в Литве, где дислоцируются. Министр не отметил, что случилось с ИЛ-76.

Усиление позиций НАТО

В литовском городе Швянтое, близ российского Калининграда, в начале июля местные жители заметили военные истребители. Людей не предупредили об учениях НАТО, поэтому их испугали вспышки и звуки в небе.

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Очевидцы увидели самолеты над пляжем и применили сигнальные ракеты. В Вооруженных силах Литвы успокоили и рассказали об учениях.

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