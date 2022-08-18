Про це розповів міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький. Інцидент трапився вранці 18 червня.

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"Угорські винищувачі були підняті рано вранці через нерозпізнаний літак, а потім Gripen, згідно з міжнародними процедурами, успішно перехопили та ідентифікували російський літак ІЛ-76, що летів на південь над Балтійським морем", – написав міністр.

Він додав, що після перехоплення Gripen відправились на авіабазу Шяуляй у Литві, де дислокуються. Міністр не зазначив, що трапилося з ІЛ-76.

Посилення позицій НАТО

У литовському місті Швянтої, що неподалік російського Калінінграда, на початку липня місцеві мешканці помітили військові винищувачі. Людей не попередили про навчання НАТО, через це їх налякали спалахи та звуки у небі.

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Очевидці побачили, як літаки над пляжем і застосували сигнальні ракети. У Збройних силах Литви заспокоїли й розповіли про навчання.

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