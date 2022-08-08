Таку думку 24 каналу висловила експертка-балканістка Марія Гелетей. За її словами, реалізувати план із розміщенням російської бази у Сербії у теперішніх умовах майже неможливо.

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Які наслідки матиме база росіян для Сербії

Як зазначила Гелетей, на Балканах Сербія – єдина країна, яку умовно можна вважати союзницею росії. Однак, підтримавши ідею кремля, Сербія наражає на небезпеку насамперед себе.

Адже в інших країнах тоді будуть розташовані бази НАТО. Це таке протистояння, яке у випадку війни призведе до знищення самої Сербії,

– сказала вона.

На думку експертки-балканістки, ситуація із потенційним розміщенням російської військової бази не принесе вигоду жодній із балканських країн, а лише кремлю.

Як реагуватиме НАТО

Гелетей додала, що у випадку агресії Сербії стосовно якихось сусідніх республік країні доведеться мати справу з НАТО.

"Сили НАТО будуть діяти дуже швидко, тому що на Балканах є країни, які вже є членами НАТО. Якщо на ці країни будуть нападати, НАТО буде реагувати", – наголосила вона.

Експертка-балканістка Марія Гелетей розповіла про плани росії: дивіться відео

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