Про це в ефірі 24 каналу розповів дипломат, колишній посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко.

Важливо Загострення між Сербією та Косово: росіяни використали хитрий прийом, щоб нагнітати ситуацію

Він пояснив, що білорусь сусідня країна росії, а також вона є в союзному договорі з країною-агресоркою. Тому із Сербією інша ситуація.

Візьмемо Угорщину, вона не менш проросійська, ніж Сербія. Ще й член НАТО і ЄС,

– акцентував Олександр Левченко.

За його словами, росіяни давно працюють з політиками, лідерами громадськості, ЗМІ. Проте "другою білоруссю" Сербія навряд чи здатна стати.

"Це все розуміють й в Брюсселі, й в Берліні, й в Парижі. Цього допускати не можна. З Сербією треба працювати, заохочувати. Там йде велика геополітична боротьба", – підсумував Олександр Левченко.

Дивіться відео: чи стане Сербія "другою білоруссю"

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