У зверненні до сербського населення Вучич заявив, що косівська поліція буцімто вночі 31 липня почне військову операцію проти сербів. За його словами, підрозділи косівсько-албанської поліції нібито вже рухаються до прикордонних переходів Ярине і Брняк.

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Під час виступу Вучич назвав ситуацію найскладнішою за весь час.

Я думаю ми ніколи не були в складнішій ситуації, ніж сьогодні. Чому я так сказав? Тому, що режим Приштини намагається скористатися настроями у світі, представляючи себе жертвою,

– заявив президент Сербії.

Вучив наголосив, що Сербія намагатиметься зберегти мир за будь-яку ціну і закликав сербів не піддаватися на провокації. Водночас він сказав, що "капітуляції не буде і Сербія переможе".